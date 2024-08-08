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МОН: Введено чотирирівневу систему оцінювання учнів та запроваджено нову форму Свідоцтва досягнень

07.08.2024 / 15:23
Міносвіти і науки України затвердило нові рекомендації щодо оцінювання учнів 5-9 класів відповідно до державного стандарту.

Про це повідомила пресслужба МОН.

Зазначається, що введено чотирирівневу систему оцінювання за 12-бальною шкалою та запроваджено нову форму Свідоцтва досягнень учня.

У документі окреслили підходи до оцінювання результатів навчання учнів 5-9 класів, визначили загальні критерії оцінювання та критерії за освітніми галузями.

Критерії оцінювання мають чотири рівні: початковий (1-3 бали); середній (4-6 балів); достатній (7-9 балів); високий (10-12 балів).

Кожен наступний рівень охоплює вимоги до попереднього й додає нові. Один рівень складається з 3 балів, які в сумі дають 12. У рекомендаціях надано опис кожного бала шкали оцінювання.

З’явилася форма Свідоцтва досягнень учня/учениці, що складається з двох частин. Перша частина - характеристика навчальної діяльності. Оцінок у цьому розділі нема. Учитель лише визначає один із рівнів сформованості певного вміння: "Має значні успіхи", "Демонструє помітний прогрес", "Потребує уваги і допомоги". Заповнювати цю частину свідоцтва може класний керівник або вчителі колегіально. Тут вчителі оцінюють рівень сформованості наскрізних умінь в учня/учениці наприкінці навчального року. Йдеться про розуміння прочитаного, висловлення власної думки, критичне і системне мислення, ініціативність тощо. Друга частина - характеристика результатів навчання. У цьому розділі виставляють бали за навчальні предмети/інтегровані курси щосеместрово й за рік.

Спочатку вчитель виставляє бал за окремі групи результатів навчання, які визначено в Державному стандарті базової освіти, а потім виводить загальну оцінку за семестр. За кожну з цих груп результатів навчання вчитель виставляє оцінку. Загальна оцінка за семестр формується на підставі чотирьох оцінок за групами результатів, а річна - на основі семестрових. Наприклад, в українській мові є такі групи результатів навчання: усно взаємодіє; працює з текстом; письмово взаємодіє; досліджує мовлення.

У Міносвіти нагадують, що підходи до оцінювання в різних класах можуть мати відмінності, спрямовані на реалізацію освітньої програми закладу освіти та автономії вчителя.

школа, Свідоцтво досягнень, НУШ
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