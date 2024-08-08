Мельничук: Положення про прикордонний режим приведено у відповідність до нового мобілізаційного законодавства

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відтепер чоловіки віком від 18 до 60 років під час відвідування межі прикордонної смуги зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ.

"Передбачено обовʼязок громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років у періоди проведення мобілізації (крім цільової), дії воєнного стану, під час перебування в межах прикордонної смуги, контрольованого прикордонного району мати при собі військово-обліковий документ", - зазначив Мельничук.

За його словами, документ може бути як у паперовому, так і в електронному вигляді.