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Веніславський: Демобілізація – це не політичне, а насамперед питання безпеки, оборони та територіальної цілісності України

07.08.2024 / 18:30
Попри широкі дискусії в Україні, парламент не отримував від Кабміну законодавчих ініціатив щодо демобілізації у Силах оборони.

Про це на брифінгу Медіацентр Україна розповів нардеп та член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

«Ми стали заручниками, скажімо так, популістських ідей окремих політиків, які спочатку вкинули у публічний простір можливість військовозобов’язаним бути звільненими з військової служби під час дії правового режиму воєнного стану», – сказав він.

За словами парламентаря, вся історія світових воєн свідчить про неможливість такого заходу в умовах повномасштабних боїв, коли ситуація на фронті залишається вкрай важкою.

Веніславський зауважив: демобілізація – це не політичне, а насамперед питання безпеки, оборони, територіальної цілісності України. Адже росія систематично намагається збільшити кількісний склад своїх військ.

«Тому що політично зрозуміло, що вигідно говорити, і хотілося б і нам обнадіяти людей, які воюють, що вони протягом певного часу матимуть змогу на звільнення, але, на превеликий жаль, на сьогодні ситуація на фронті залишається дуже складною», — підсумував він.

Веніславський
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