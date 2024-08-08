Веніславський: Демобілізація – це не політичне, а насамперед питання безпеки, оборони та територіальної цілісності України

Про це на брифінгу Медіацентр Україна розповів нардеп та член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

«Ми стали заручниками, скажімо так, популістських ідей окремих політиків, які спочатку вкинули у публічний простір можливість військовозобов’язаним бути звільненими з військової служби під час дії правового режиму воєнного стану», – сказав він.

За словами парламентаря, вся історія світових воєн свідчить про неможливість такого заходу в умовах повномасштабних боїв, коли ситуація на фронті залишається вкрай важкою.

Веніславський зауважив: демобілізація – це не політичне, а насамперед питання безпеки, оборони, територіальної цілісності України. Адже росія систематично намагається збільшити кількісний склад своїх військ.

«Тому що політично зрозуміло, що вигідно говорити, і хотілося б і нам обнадіяти людей, які воюють, що вони протягом певного часу матимуть змогу на звільнення, але, на превеликий жаль, на сьогодні ситуація на фронті залишається дуже складною», — підсумував він.