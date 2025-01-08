Сибіга: Україна не визнає Ніколаса Мадуро президентом Венесуели

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на своїй сторінці в соціальній мережі X.

Андрій Сибіга назвав інавгурацію Мадуро “фікцією”, зазначивши, що волевиявлення венесуельського народу було вкрадено. Він наголосив, що Україна й надалі підтримуватиме громадян Венесуели в боротьбі за їхні права та свободу.

«Вибір венесуельського народу вкрадено. Ми продовжуватимемо підтримувати народ Венесуели та наполягатимемо на дотриманні його громадянських прав і свобод», – повідомив дипломат.

Нагадаємо, інавгурація Мадуро відбулася 10 січня. Це вже третій його термін на посаді президента.

Багато країн світу, включно з ЄС, не визнали результатів виборів у Венесуелі. Це пов’язано з тим, що офіційні протоколи голосування не були представлені.

У Раді Євросоюзу зазначили, що без оприлюднення результатів голосування вибори не можуть вважатися легітимними.