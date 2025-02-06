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МО України: москва виділила додаткове фінансування на посилення контролю над інформаційним простором на ТОТ

07.02.2025 / 11:14
росія намагається посилити контроль над інформаційним простором на тимчасово окупованих територіях України. Для цього москва виділила додаткове фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.

"З метою посилення контролю над інформаційним простором усередині росії та на тимчасово окупованих територіях України держава-агресор виділила додаткове фінансування "роскомнадзору", - наголосили в розвідці.

За інформацією ГУР, "роскомнадзор" має створити новий "центр обробки даних" і модернізувати серверні потужності.

Такий крок, згідно з планами рф, має збільшити ефективність відстеження "небажаного" контенту, щоб повністю відрізати населення від правдивої інформації.

У ГУР зазначають, що росіяни також намагаються контролювати інформаційний простір в окупації за допомогою понад 2 500 сайтів для окупаційних адміністрацій та інших так званих "органів влади". Такі ресурси створюють на основі російської платформи "госвеб", яка використовується для розробки сайтів органів влади рф.

ГУР, Міноборони
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