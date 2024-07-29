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центробанк рф став ціллю хакерів ГУР Міноборони України

30.07.2024 / 18:30
центральний банк російської федерації (банк росії), який фінансово забезпечує збройну агресію проти України, 29 липня став ціллю хакерів ГУР Міноборони, які вже майже тиждень здійснюють наймасштабнішу DDOS-атаку на російські фінансові установи.

Як пишуть Факти, про це повідомляє LIGA.net з посиланням на джерело у спецслужбах.

За його даними, з 11:00 за місцевим часом ресурси головного банку росії працюють або зі значними перебоями, аби взагалі недоступні.

У центробанку рф визнають факт кіберудару та зростання інтенсивності атаки хакерів.

Наразі також відомо, що росіяни не можуть скористатися онлайн-сервісами банку зеніт та газпромбанку.

Ускладнює ситуацію відсутність стабільних інтернету та зв’язку, оскільки найбільші провайдери телекомунікаційних послуг також зазнають систематичних кіберударів.

Йдеться зокрема про кібератаку на мтс – його користувачі не можуть повноцінно скористатися послугами вже третю добу.

ГУР, Міноборони
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