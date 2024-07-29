Юсов прокоментував успішну воєнну операцію проти вагнерівців у Африці

Про це пише Gazeta.ua.

Повстанці-туареги отримали необхідну інформацію і не лише інформацію. Це дозволило провести успішну воєнну операцію проти найманців.

"Про деталі ми безумовно не будемо наразі говорити, продовження буде", - додав Юсов.

"вагнерівці" розгорнули активну діяльність в Африці і не тільки там.

"Своїми найманцями намагалися вирішувати геополітичні, економічні питання, змінювати або підтримувати ті чи інші уряди. І ось сьогодні весь світ бачить, що власне це вже не той потенціал і можливості росії далеко не ті. А це означає, що нових замовлень і розрахунку на них як на точний інструмент розв'язання проблем в регіоні буде менше", - додав представник ГУР.