Юсов прокоментував успішну воєнну операцію проти вагнерівців у Африці

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Німеччина про погрози рф: Ми не будемо залякані такими заявами
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Washington Post: США та Японія планують зміцнити військове партнерство
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Bloomberg: Донори-демократи мобілізуються, щоб допомогти Гарріс скоротити розрив з Трампом у зборі коштів
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путін: в росії вже майже завершили розробку "низки систем" середньої та малої дальності
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09:10
Британська розвідка розповіла про корупційні справи в оборонному секторі рф
- 14:21
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Стефанчук: Обрання моделі збільшення податків буде залежати від дискусії у профільному комітеті Ради
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Шмигаль: 3,9 млрд доларів допомоги від США очікуємо вже найближчими тижнями
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09:10
Брінк: У Києві Пріцкер і Свириденко обговорили можливості для американських компаній підтримати відновлення України
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16:25
Seco: Швейцарія не дотримуватиметься підходу ЄС та не передаватиме Україні доходи від російських коштів
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Експерти розповіли, що може значно сповільнити розвиток вітрової енергетики в Україні
- 12:16
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Подборка топовых холодильников с системой сухой заморозки12.07.2024 / 00:58Технология No Frost защищает внутренний отсек холодильника от образования наледи. Система вентиляторов, расположенных за задней стенкой, принудительно нагнетает воздух в течение всего дня, и поддерживает оптимальный микроклимат в помещении. Благодаря этому можно забыть об утомительной разморозке, проблемах с перегревом двигателя, испорченных продуктах в результате скачков температуры. Далее рассказываем о самых популярных холодильниках с системой сухой заморозки.Последние новости рубрики
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