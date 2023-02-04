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Юсов: В проєкт "Хочу жити" здебільшого звертаються російські військові та члени їхніх родин

03.02.2023 / 12:43
З моменту старту проєкту "Хочу жити" з 15 вересня 2022 року надійшло понад 7600 звернень громадян рф та жителів окупованих територій щодо добровільної здачі в український полон.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

"Сайт проєкту "Хочу жить" у січні відвідало 5,6 млн користувачів, 4,7 млн яких – з росії та 350 тисяч – з України (переважно з тимчасово окупованих територій). Найбільший інтерес до можливості добровільно здатися в полон спостерігається у жителів москви, санкт-петербурга, Краснодарського краю, Ростовської та Нижньогородської областей рф. Серед жителів України переважна більшість – це мешканці Донецької області та АР Крим. Зокрема, лише з міста Севастополя сайт проєкту в січні відвідало 59 тисяч користувачів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, здебільшого в проєкт "Хочу жити" звертаються військові вс рф та члени їхніх родин, а також громадяни, яким загрожує мобілізація: "На гарячих лініях проєкту 24/7 задіяно 10 операторів. Щодня вони приймають 50-100 дзвінків та звернень в чат-бот проєкту, месенджери Telegram і WhatsApp, надають алгоритм добровільної здачі в полон та інформацію про гарантії безпеки для полонених".

Утримання військовополонених, які добровільно здалися в полон через проєкт "Хочу жити", відбувається згідно з положеннями Женевських конвенцій. За власним бажанням полонені можуть повернутись додому в результаті обміну, або просити притулок в Україні та деяких країнах ЄС.

Хочу жить, Юсов
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