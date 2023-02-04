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Костін: Наша мета – ідентифікувати і покарати всіх злочинців, включно з вищим політичним та військовим командуванням рф

03.02.2023 / 09:37
Костін: Наша мета – ідентифікувати і покарати всіх злочинців, включно з вищим політичним та військовим командуванням рф
Генеральний прокурор Андрій Костін наголошує, що спільною метою України та її союзників є ідентифікація та покарання всіх злочинців, зокрема найвищого політичного та військового командування РФ.

"Генеральний прокурор Андрій Костін виступив перед представниками Комітету Сенату США з питань судочинства. Подякував його голові Діку Дурбіну та іншим сенаторам за військову, технічну, правову допомогу в боротьбі нашої країни за свободу", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією відомства, також у зустрічі взяли участь голова Верховного Суду Всеволод Князєв та надзвичайний та повноважний посол України у США Оксана Маркарова.

Генпрокурор зазначив, що для України велике значення має підтримка та запровадження закону про правосуддя для жертв воєнних злочинів, що дає змогу переслідувати злочинців у США незалежно від місця чи цілей їхніх звірств.

"Наша спільна мета – ідентифікувати і покарати всіх злочинців, включно з вищим політичним та військовим командуванням рф. Воєнні злочинці не повинні уникнути відповідальності", – заявив Костін.

Источник: Интерфакс-Украина
Костін
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