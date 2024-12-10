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Команда Трампа веде переговори про шляхи завершення війни України з росією
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ЄС пропонує запровадити санкції проти проти рф за дезінформацію та гібридну діяльність
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Трамп розповів, чому проти ударів американськими ракетами по росії
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Туск: Рішення щодо відправлення польських військ в Україну ухвалюватимуть тільки в Польщі
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Блінкен: Нам вдалося виділити Україні $50 млрд, які будуть переведені найближчими тижнями05.12.2024 / 09:10
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків29.11.2024 / 09:10Последние новости рубрики
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Пишний розповів, скільки міжнародної допомоги Україна може отримати у грудні
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Різдвяна вечеря обійдеться українцям у 1365 грн
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Шольц: Загальна допомога Німеччини Україні склала €37 млрд
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Гетманцев: Податкова масово штрафує інтернет-продавців, які не видають касові чеки
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У Мінекономіки назвали зручний спосіб долучитися до єПідтримки для тих, хто не може зробити це через Дію або Укрпошту
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Зимовий омивач в авто: як обрати не підробку15.11.2024 / 11:43Зимовий омивач для автомобіля - це необхідний засіб для підтримки чистоти лобового скла в холодну пору року. Вибір якісного зимового омивача забезпечує хорошу видимість на дорозі, що особливо важливо під час снігопадів, дощу чи ожеледиці. Проте на ринку багато підробок, які не тільки неефективні, але й можуть пошкодити систему омивання скла або навіть викликати алергічні реакції через шкідливі компоненти. У цій статті розглянемо, як обрати якісний зимовий омивач і уникнути підробок.
Системи караоке для домашнього та професійного використання01.11.2024 / 16:55Відвідування караоке-клубів – популярна розвага, яка об’єднує людей різного віку та статусу та дає можливість виконувати свої улюблені пісні на сцені. Але почувати себе зіркою можна не лише в ресторані, але й вдома, влаштував затишний сімейний вечір, або веселу вечірку з друзями. Караоке-система буде актуальною на будь-якому заході, де люблять співати.Последние новости рубрики
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