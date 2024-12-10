ЄС пропонує запровадити санкції проти проти рф за дезінформацію та гібридну діяльність

"Пропоновані заходи торкнуться кількох співробітників і груп російської розвідки, а також державних чиновників і медіапідприємців. Обмеження є частиною нового режиму санкцій, затвердженого раніше цього року, який спрямований на операції з дезінформації та іншу дестабілізуючу діяльність, що спонсорується росією в усьому світі", - ідеться в повідомленні.

Також пропонується запровадити додаткові санкції проти приблизно двох десятків осіб із білорусі, обвинувачених у порушенні прав людини або тих, які отримують матеріальну вигоду від відносин з урядом олександра лукашенка.

Міністри закордонних справ країн ЄС мають намір схвалити ці пакети заходів на зустрічі в понеділок у Брюсселі, напередодні виборів, які мають відбутися в білорусі наступного місяця.

Нагадаємо, 11 грудня посли країн ЄС 11 грудня погодили 15-й пакет санкцій у відповідь на агресію рф проти України. Заходи включають обмеження щодо більш ніж 45 нафтових танкерів, які беруть участь у таємному транспортуванні російської нафти, і кількох китайських компаній, обвинувачених у допомозі рф у розробці ударних безпілотників.