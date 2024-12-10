Трамп розповів, чому проти ударів американськими ракетами по росії

Про це він сказав в інтерв'ю журналу Time, оприлюдненому в четвер, 12 грудня.

"Я категорично не згоден з тим, щоб посилати ракети на сотні миль в росію. Для чого ми це робимо? Ми лише ескалуємо цю війну і робимо її ще гіршою", – заявив Трамп.

Відповідаючи на питання про те, чи "відмовиться" він від України, Трамп зазначив, що планує використовувати підтримку Києва як важіль тиску на росію під час переговорів щодо припинення війни.

"Я хочу досягти угоди... і єдиний спосіб досягти угоди – це не відмовлятися (від підтримки України", – сказав він.

Журнал нагадує, що під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово заявляв, що буде посередником в укладенні "мирної угоди" між росією та Україною за 24 години. Але зараз він визнає, що це зробити буде складніше, ніж він казав раніше.

"Близький Схід – проблема, яку легше вирішити, ніж те, що відбувається з росією та Україною. Кількість загиблих молодих солдатів, які лежать на полях повсюди, вражає. Це божевілля, що відбувається", – констатував він.