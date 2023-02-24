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Зеленський пропонує застосувати економічні санкції до всіх банків росії на 50 років

23.02.2023 / 12:31
Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді затвердити рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 22 лютого, яке передбачає застосування секторальних економічних санкцій до всіх банків росії на 50 років.

Про це йдеться у проекті постанови №9045, зареєстрованому у Раді 22 лютого, передають Українські Новини.

Рішення РНБО передбачає застосування на 50 років секторальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до всіх банків, зареєстрованих в росії, в тому числі центрального банку росії, а також до небанківських кредитних організацій, операторів платіжних систем, професійних учасників фондового ринку, страхових компаній, інвестиційних фондів.

Зокрема передбачається зупинення операцій з активами, що належать фінустановам рф, заборона кореспондентських відносин, вчинення правочинів з ними, придбання цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітентами яких є фінустанови рф, за винятком відчудження (в тому числі безоплатного) цінних паперів на користь України.

Також передбачається зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань на користь фінустанов рф, в тому числі щодо перерахування дивідендів, процентів та інших виплат за залученими в Україну активами, зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітованих фінустановами рф, заборона зарахування коштів на рахунки клієнтів – фізичних/юридичних осіб за переказами з використанням електронних платіжних засобів, емітованих фінустановами РФ.

Це рішення РНБО Зеленський вже затвердив своїм указом №89 від 22 лютого, він набуде чинності одночасно із затвердженням Радою рішення РНБО.

банк, Зеленський, санкції
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