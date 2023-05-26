Зеленський пропонує ввести санкції на 50 років проти Ірану

Картка законопроєкту №9333 з'явилися на сайті парламенту.

"Відповідно до статті 93 Конституції України та частини другої статті 5 Закону України "Про санкції" вношу на розгляд Верховної Ради України проєкт Постанови Верховної Ради України "Про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран", - ідеться в тексті документа.

Згідно з доповненням до законопроєкту, санкції до Ірану пропонується застосувати на 50 років. До обмежувальних заходів входить повна заборона торговельних операцій з Іраном, зупинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень Іраном територією України, а також запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану за межі України.

Крім цього, пропонується заборонити передання резидентам Ірану технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності та заборонити здійснювати інвестиції в Ісламську республіку Іран.