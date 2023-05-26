ISW: "вагнерівці" виходять із Бахмута і на їхнє місце відправлять бойовиків "днрівців"

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на новий звіт ISW.

Скорочення ворожих штурмів у районі Бахмута

Найманці російської пвк "вагнера", схоже, відходять із Бахмута, щоб відновитися та перегрупуватися в тилу, оскільки наступальні операції окупантів у місті та навколо нього зменшуються.

Як повідомили українські військові, російські наступальні операції різко скоротилися до двох зіткнень на Бахмутському напрямку, а заступник міністра оборони Анна Маляр пояснила це скорочення виходом загарбників на місці та перегрупуванням сил у цьому районі.

У Генштабі ЗСУ 27 травня повідомили, що війська рф провели безуспішні наступальні операції на захід від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута) і в напрямку Предтечине (15 км на південний захід від Бахмута).

Також Маляр заявила, що Сили оборони займають домінуючі позиції на північ і південь від Бахмута і що ЗСУ припинили бойові дії 26 та 27 травня для виконання інших невказаних завдань. Вона також заявила, що наші бійці продовжують контролювати позиції на південно-західній околиці Бахмута.

Відомий російський блогер стверджував, що ЗСУ не ведуть активних дій щодо повернення позицій у самому Бахмуті, незважаючи на можливе продовження локальних контратак української сторони на північний захід та південний захід від міста.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що "вагнерівці" виводяться з Бахмута і "перегруповуються ще у трьох точках".

"Заяви пригожина, ймовірно, вірні з огляду на зниження російських наступальних можливостей навколо Бахмута та українські заяви про ситуацію в Бахмуті", - йдеться у публікації.

Заміна "вагнерівців" на "днрівців" у Бахмуті

Російське військове командування може перекидати "днрівців" для розвантаження найманців пвк "вагнера" у місті Бахмут. У Міноборони Великої Британії оцінили, що "днрівці", ймовірно, увійшли до міста Бахмут 24 травня і розпочали операції із зачистки.

Раніше експерти ISW зафіксували підрозділи 132-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу "днрівців", які діяли на Бахмутському напрямку після боїв у районі Авдіївки.

Наразі незрозуміло, чи діють підрозділи цієї бригади всередині міста, але ватажок угрупування з ордо денис пушилін раніше підняв прапор "днрівців" у Бахмуті, що, ймовірно, вказує на те, що їхні бойовики беруть Бахмут під свій контроль, йдеться у звіті.

Зниження темпів штурмових дій біля Авдіївки

В ISW зазначають, що перекидання російськими підрозділами "днрівців" до Бахмута може знизити темпи російських наступальних операцій на лінії Авдіївка - Донецьк.

Раніше аналітики оцінювали, що російське військове командування значною мірою направило різні елементи "днрівців" на лінію фронту Авдіївка - Донецьк, де атаки окупантів останніми днями зменшилися, що може бути пов'язане з перекиданням бойовиків до Бахмута.

У Генштабі ЗСУ 27 травня повідомили, що війська рф провели 13 бойових операцій на сході України, з яких сім ударів було завдано в районі зв. п. Мар'їнка (приблизно за 19 км на захід від Донецька).

"російські наступи в районі Авдіївки неухильно знижуються, принаймні з 8 квітня після того, як російське військове командування спробувало активізувати наступальні операції поблизу населеного пункту в середині березня, а перекидання підрозділів "днр" до Бахмуту може ще більше сповільнити дії росії на лінії. Авдіївка - Донецьк”, - йдеться у звіті.

Перекидання військ рф на фланги в районі Бахмута

Проте москва, схоже, посилює фланги Бахмута регулярними з'єднаннями військ рф. За оцінкою Міноборони Великої Британії, останніми тижнями частини 31-ї бригади Повітряно-десантних військ (ВДВ) рф, ймовірно, були перекинуті з лінії Сватове - Кремінна для посилення флангів Бахмута.

Перед цим українські військові повідомляли, що російські сили перекидають невказані підрозділи ВДВ, мотострільців та спецназу на Бахмутський напрям після успішних контратак ЗСУ на Бахмутських флангах. В ISW також спостерігали "козачі частини", що діяли в Соледарі, хоча ці частини, ймовірно, раніше діяли у цьому районі.