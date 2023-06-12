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МО Британії: У Бахмуті на кожні 48 сантиметрів убито або поранено одного російського військовослужбовця

12.06.2023 / 11:15
У Бахмуті на кожні 48 сантиметрів завойованих позицій убито або поранено одного російського військовослужбовця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії у Twitter.

"У лютому 2022 року росія, ймовірно, планувала завершити захоплення всього Донбасу протягом 10-14 днів. Але в Бахмуті на кожні 48 см завойованих позицій одного її солдата було вбито або поранено", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Україна продовжує битися.

Бахмут, Великобританія
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