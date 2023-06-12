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Рада відклала на рік перехід на українську мову шкіл, які навчаються однією із мов ЄС

12.06.2023 / 12:16
Верховна Рада відклала на один рік перехід на українську мову шкіл, які навчаються однією із мов Європейського Союзу.

За законопроєкт №9332 в цілому 10 червня проголосували 262 депутата за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з ним, школярі, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами ЄС, і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року мовою відповідної національної меншини, продовжити ще на один рік — до 1 вересня 2024 року — перехідний період здобуття загальної середньої освіти мовою відповідної національної меншини.

"у зв’язку зі збройною агресією РФ у системі освіти виникло питання реалізації прав осіб, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, і які розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року мовою відповідної національної меншини", – вказано у пояснювальній записці.

школа
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