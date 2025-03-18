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Віткофф: Під час розмови лідерів США й росії «відбувся великий прогрес», значною мірою завдяки Трампу

20.03.2025 / 10:12
Спецпосланник президента США Стів Віткофф назвав «епічною» розмову Трампа й путіна в вівторок, підкресливши досягнення «великого прогресу», та висловив сподівання, що повного припинення вогню в Україні вдасться досягти за кілька тижнів.

Про це він сказав у вівторок у інтерв’ю Bloomberg Television, передає Укрінформ.

«Я думаю, що телефонна розмова була епічною», - зазначив Віткофф.

Він зазначив, що під час розмови лідерів США й росії у вівторок «відбувся великий прогрес», значною мірою «завдяки Дональду Трампу». За його словами, спілкування було орієнтовано на результат.

«Вони домовилися про шлях для досягнення певних умов припинення вогню сьогодні та повного припинення вогню, про що продовжаться обговорення ближчими днями. Я справді думаю, що за пару тижнів ми досягнемо цього», - зауважив Віткофф.

У цьому контексті він підкреслив, що тепер технічні команди «мають розставити всі крапки над ї». За його словами, перші зустрічі на цьому рівні відбудуться в Саудівській Аравії у понеділок-вівторок.

У відповідь на запитання щодо можливих санкцій проти росії, про запровадження яких «у разі потреби» заявляв раніше міністр фінансів Скотт Бесент, Віткоф зазначив, що це не обговорювалося у спілкуванні між Трампом і путіним. Навпаки, за його словами, у разі успіху та досягнення домовленостей про припинення вогню та остаточного перемир’я, адміністрація США розглядає можливість послаблення санкційного тиску на росію.

Віткофф при цьому підкреслив, що в команді США кожен займається своїм напрямом.

«Ми розмовляємо в колегіальній, конструктивній манері, і всі орієнтовані на результат, який полягає в припиненні бойових дій та припиненні убивств там (в Україні – ред.)», - наголосив спецпосланник президента США.

Трамп, Віткофф
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