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Борис Джонсон: путін хоче продовжувати бомбити і вбивати невинних українців

20.03.2025 / 17:27
Результати телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором володимиром путіним є показовими.

Очільник кремля прагне робити Україну васальною державою росії та не прагне переговорів. Таку думку висловив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в соцмережі X.

Під час розмови очільник кремля погодився припинити удари по енергетичних та інших інфраструктурних об'єктах, але відмовився від загального припинення бойових дій на фронті. На думку британського політика, це свідчить про небажання росії вести справжні мирні переговори.

"Яка несподіванка ‒ путін відкидає безумовне припинення вогню. Він хоче продовжувати бомбити і вбивати невинних українців. Він хоче роззброїти Україну. Він хоче, щоб Україна була нейтральна. Він хоче зробити Україну васальною державою росії. Він не веде переговорів. Він сміється над нами", ‒ написав Джонсон в соцмережі X.

Джонсон, Британія
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