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Це дуже дивна вимога: Подоляк прокоментував заяву путіна щодо припинення допомоги України

20.03.2025 / 09:10
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявляє, що Україна не планує брати участь у запланованих переговорах між США і рф в Саудівській Аравії, які мають відбутися в неділю.

В коментарі The Guardian він зазначив, що для визначення можливих подальших переговорів за участю України потрібно дочекатися результатів телефонної розмови між президентами США і України.

"Президент хоче повністю зрозуміти зміст цього дзвінка від Трампа. Головне — зрозуміти, як Трамп бачить результати своєї розмови з путіним, і зробити з цього висновки", — сказав Подоляк.

Він також прокоментував заяву кремля, в якій путін вимагав припинення всієї військової підтримки України та обміну розвідданими до досягнення домовленості про припинення вогню. "Це дуже дивна вимога. Він хоче, щоб Україна відмовилася від своєї армії, відмовилася від гарантій безпеки, відмовилася від свого права бути в альянсах", — зазначив Подоляк.

Подоляк
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