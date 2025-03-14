Войти | Зарегистрироваться
00:05

воскресенье,
16 марта
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Стармер: росія – це та країна, яка там, де були попередні угоди та домовленості, їх не дотримувалася

14.03.2025 / 09:10
Стармер: росія – це та країна, яка там, де були попередні угоди та домовленості, їх не дотримувалася
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україна потребує додаткових гарантій безпеки через амбіції володимира путіна, повідомляє the Guardian у четвер.

У коментарях для подкасту News Agents, опублікованих у соціальних мережах, Стармер наголосив на необхідності посилення тиску на москву, аби забезпечити тривалий мир в Україні.

"Ми знаємо, що у путіна є амбіції, які ледве замасковані", – зазначив він, додавши, що "якщо угода не буде захищена гарантіями безпеки, то путін порушить її".

За словами прем’єра, Велика Британія зосереджується "на міцному та безпечному мирі в Україні, чого ми всі прагнемо". Стармер також заявив, що його "зовсім не дивує, що росія займає таку позицію", оскільки чітко заявляли про неї кілька разів.

"Я вважаю, що у вівторок був досягнутий прогрес, і я завжди це відчував і сподівався, що після вівторка це перекине м’яч на російський бік, і тиск буде відбуватися на росію. Тепер це сталося. Це добре, тому що росія є агресором. росія – це та країна, яка там, де були попередні угоди та домовленості, їх не дотримувалася", - сказав він.

Голова британського уряду заявив про необхідність подальшої співпраці з США та Україною. "Я провів зустріч у суботу, щоб зібрати ряд лідерів разом, щоб побачити, якого подальшого прогресу ми можемо досягти, але міцного безпечного миру з суверенітетом і безпекою України. Але це має бути мир, де угода захищається, тому що ми вже мали угоду раніше, і вона не була дотримана, тому що росія просто порушила її умови", - сказав Стармер.

Він також відзначив, що спротив рф пропозиціям надати Україні додаткові гарантії безпеки вказує на те, що якщо мирна угода не буде захищена гарантіями безпеки, вона буде порушена російською стороною. "Якщо ви не збираєтеся порушувати угоду, у вас не буде надто багато проблем із гарантіями угоди. І ми знаємо, що в минулому він (путін – ІФ-У) порушував угоду", - сказав Стармер.

Стармер
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
15 марта
14 марта
13 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.