Зеленський: Жодних секретів за лаштунками немає. Ми готові до підписання рамкової угоди зі США

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Україна готова до підписання рамкової угоди. Як перший крок. Ми завжди про це говорили. Чесно кажучи, я думав, що ми це підпишемо раніше. Нема про що говорити. Жодних секретів за лаштунками немає. Ми готові», – заявив голова держави.

Нагадаємо, 11 березня у Джидді, Саудівська Аравія, завершились перемовини між Україною та США, які тривали понад 10 годин. За підсумками зустрічі сторони домовилися відновити американську допомогу Україні, коли ж США отримали попередню готовність Києва піти на 30-денне припинення вогню.