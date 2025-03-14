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З початку повномасштабного вторгнення було підтверджено загибель майже 98 тисяч російських військових, - ЗМІ

15.03.2025 / 13:15
Журналісти ідентифікували імена 97 994 загиблих російських військовослужбовців, які брали участь у війні росії проти України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Медіазона.

Видання разом із російською службою ВВС підрахували, що із початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року до 13 березня 2025 року було підтверджено загибель щонайменше 97 994 російських військових. Загальні російські втрати видання оцінює у 165 тисяч осіб.

Крім цього, до п’ятниці, 14 березня, журналісти підтвердили загибель майже 4 800 офіцерів російської армії та інших силових структур.

Зазначається, що наразі волонтери опрацьовують майже 10 тисяч повідомлень про загибель військових рф.

журналісти
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