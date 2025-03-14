З початку повномасштабного вторгнення було підтверджено загибель майже 98 тисяч російських військових, - ЗМІ

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Медіазона.

Видання разом із російською службою ВВС підрахували, що із початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року до 13 березня 2025 року було підтверджено загибель щонайменше 97 994 російських військових. Загальні російські втрати видання оцінює у 165 тисяч осіб.

Крім цього, до п’ятниці, 14 березня, журналісти підтвердили загибель майже 4 800 офіцерів російської армії та інших силових структур.

Зазначається, що наразі волонтери опрацьовують майже 10 тисяч повідомлень про загибель військових рф.