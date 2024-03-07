Войти | Зарегистрироваться
04:54

воскресенье,
10 марта
Онлайн
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Країна
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Суспільство

Журналістам вдалося встановити імена 46 678 загиблих на війні в Україні російських загарбників

09.03.2024 / 13:15
російська служба ВВС і Медіазона спільно з командою волонтерів встановили імена 46 678 російських загарбників, які загинули на війні в Україні з лютого 2022 року.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ВВС і Медіазону.

Зазначається, що в це число входять лише ті військові втрати, які вдалося підтвердити за відкритими джерелами. Реальний масштаб російських втрат може бути помітно більшим.

За два тижні, що минули з дня публікації останнього зведення, підтвердилася загибель ще 1555 осіб, що є одним із найвищих показників такого підрахунку з початку війни.

Журналісти наголошують, що повідомлення про смерть військових часто доходять до родичів із затримкою. Тому сплеск втрат може бути наслідком штурму Авдіївки. Проте надходять підтвердження і пізніших втрат, пов'язаних зі спробами розвинути наступ російської армії у Донецькій та Луганській областях.

Найбільше втрат зараз зазнають добровольці, що відправилися на фронт (плюс 382 підтверджених ліквідованих за два тижні), мобілізовані (плюс 219 загиблих) і завербовані з колоній ув'язнені (плюс 191 загиблий). Підсумкова цифра втрат російської сторони суттєво зростає, якщо включити до списку тих, хто воював проти України у складі "народних міліцій" самопроголошених "днр" та "лнр". (Британське та опозиційне російське видання включають Крим і Севастополь у загальну російську статистику та відповідно зображають ці українські регіони на картограмах рф, з приміткою, що вони були "анексовані 2014 року").

Дослідники ведуть підрахунок за допомогою відкритих джерел – повідомлень місцевих адміністрацій, ЗМІ та родичів загиблих, а також за даними з цвинтарів.

журналісти, загиблі
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
9 марта
8 марта
7 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.