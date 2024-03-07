Журналістам вдалося встановити імена 46 678 загиблих на війні в Україні російських загарбників

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ВВС і Медіазону.

Зазначається, що в це число входять лише ті військові втрати, які вдалося підтвердити за відкритими джерелами. Реальний масштаб російських втрат може бути помітно більшим.

За два тижні, що минули з дня публікації останнього зведення, підтвердилася загибель ще 1555 осіб, що є одним із найвищих показників такого підрахунку з початку війни.

Журналісти наголошують, що повідомлення про смерть військових часто доходять до родичів із затримкою. Тому сплеск втрат може бути наслідком штурму Авдіївки. Проте надходять підтвердження і пізніших втрат, пов'язаних зі спробами розвинути наступ російської армії у Донецькій та Луганській областях.

Найбільше втрат зараз зазнають добровольці, що відправилися на фронт (плюс 382 підтверджених ліквідованих за два тижні), мобілізовані (плюс 219 загиблих) і завербовані з колоній ув'язнені (плюс 191 загиблий). Підсумкова цифра втрат російської сторони суттєво зростає, якщо включити до списку тих, хто воював проти України у складі "народних міліцій" самопроголошених "днр" та "лнр". (Британське та опозиційне російське видання включають Крим і Севастополь у загальну російську статистику та відповідно зображають ці українські регіони на картограмах рф, з приміткою, що вони були "анексовані 2014 року").

Дослідники ведуть підрахунок за допомогою відкритих джерел – повідомлень місцевих адміністрацій, ЗМІ та родичів загиблих, а також за даними з цвинтарів.