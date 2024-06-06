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Костін: Трьох російських воєнних злочинців вже засуджено за злочини проти журналістів

12.06.2024 / 10:12
Правоохоронці розслідують 96 кримінальних справ, у яких журналісти - постраждалі від воєнних злочинів. Трьох російських воєнних злочинців вже засуджено за злочини проти журналістів.

Про це генпрокурор Андрій Костін повідомив в інтерв’ю телеканалу «Інтер», інформує пресслужба ОГП.

«Зараз у нас є 96 кримінальних проваджень, в яких саме журналісти є потерпілими від воєнних злочинів.

Ми вже встановили 10 підозрюваних в цих злочинах. 4 справи ми направили до суду. В цих чотирьох кримінальних провадженнях у нас вже є 9 обвинувачених, і ми вже маємо трьох російських воєнних злочинців засуджених за злочини відносно журналістів», - цитує пресслужба генпрокурора.

Костін нагадав, що за час повномасштабного вторгнення загинув 51 журналіст, з них семеро - це журналісти з інших країн. 37 журналістів постраждали.

генпрокурор, Костін, журналісти
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