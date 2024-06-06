Федоров: окупанти хочуть завезти на ТОТ щонайменше 50 тисяч росіян та представників інших народів

Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає УНН.

«Окупанти заявляють про наміри завезти на ТОТ Запорізької області щонайменше 50 тисяч росіян та представників інших народів, що живуть на території рф. Це політика насильницької зміни етнічного складу мешканців ТОТ», - йдеться у повідомленні.

Федоров зазначає, що загарбники обіцяють "сприятливі умови для життя" - вочевидь за рахунок майна українців, які виїхали або не зуміли довести право власності на житло чи землю.

Насильницька зміна етнічного складу окупованої території - це злочин. Він підпадає під одну з ознак геноциду. росія - країна, яка чинить міжнародні злочини і має понести за це покарання, - підкреслив голова Запорізької ОВА.