Эксперты: Скрипт в реестр услуг в сфере строительства подсунули братья Горовые

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Facebook сообщил, что в электронном реестре услуг в сфере строительства обнаружили странный скрипт, который позволяет временно скрывать документы от публики, передает Антикор.

«Изобретательность коррупционеров безгранична. Их бы смекалку – да на пользу граждан, - написал министр. - В минувшую пятницу мы запустили первые 9 электронных услуг в сфере строительства без чиновника. Только за выходные начато 19 строек и 6 объектов введено в эксплуатацию онлайн. Внимательно следя за первыми услугами, мы обнаружили удивительный факт: документы после автоматизированной проверки регистрируются в реестре автоматически, однако они не отображаются в публичной части реестра. То есть публично проверить, что, например, право зарегистрировано, невозможно».

По данным Федорова, специалисты быстро проверили эту ситуацию и нашли в реестре строительства очень странный скрипт с не менее странным названием «не светить», который скрывал документы на срок до 10 дней в зависимости от различных параметров, которые вносились явно не администратором системы.

«Такой себе «привет-закладка» от предшественников, - отметил министр. - И это полностью объясняет схему, когда раньше после подачи людьми документов с ними связывались посторонние лица и предлагали ускорить регистрацию документов. Скрипт удален! Запуск нового кабинета уничтожил все подобные манипуляции, и мы такого больше не допустим».

Федоров также пообещал, что уже на этой неделе будет обнародован реестр строительства в форме открытых данных, «чтобы раз и навсегда снять все возможные манипуляции и сокрытие данных».

Опрошенные СМИ эксперты предполагают, что скрипт в систему внесли с подачи братьев Юрия и Алексея Горовых, которых экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал «смотрящими» над всей строительной отраслью. После бегства Виктора Януковича они обрели поддержку у Владимира Гройсмана и Вадима Столара, которые имели доход с незаконной деятельности Горовых. С приходом новой власти позиции «смотрящих» над ГАСИ и Госреестром пошатнулись. Чем активнее выводят набело многолетние схемы выдаивания застройщиков, тем сложнее братьям Горовым и Вадиму Столару сохранять контроль над коррупционной схемой. Очевидно, введение скрипта было одной из наиболее отчаянных попыток сохранить приток денег от каждой стройки в стране.