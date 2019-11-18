Круговая порука братьев Горовых: прикроет ли новая власть схемы ощипывания строителей?

Многих иностранных инвесторов удивляет ситуация на рынке первичного жилья в Украине: казалось бы, в стране финансовый кризис, а стоимость жилья растет из года в год. Западная пресса пишет о перегретости рынка и прочих факторах, среди которых, увы, главенствует один – зашкаливающий уровень коррупции в строительной сфере, а точнее в разрешительной системе. С каждым годом получить документы на строительство становится все дороже, ведь аппетиты у бенефициаров коррупционной вертикали растут. И стержнем всей этой пирамиды в сфере архитектурно-строительного контроля являются широко известные в узких кругах братья Юрий и Алексей Горовые, пишет ИнПресс.

Размах коррупционная схема приобрела при беглом Викторе Януковиче, однако после воцарения Петра Порошенко не просто не исчезла, а стала выдаивать из строителей еще больше. Поговаривают, новое правительство вознамерилось прикрыть поток американской валюты, ежемесячно вливающийся в карманы «смотрящих». Но обещать не значит жениться – у свежеиспеченного премьера пока только есть шанс доказать обратное.

О том, что без высочайшего соизволения «смотрящих» за деятельностью Госгеокадастра и Государственной архитектурно-строительной инспекции никто в Украине и чихнуть не может, известно было еще при Януковиче с Азаровым. Имена называли в открытую – братья Юрий и Алексей Горовые, а также замминистра агрополитики Максим Мартынюк. Эти господа расставили на всех уровнях ГАСИ своих людей, которые бдительно следили за тем, чтобы без их интереса в эксплуатацию в Украине не был введен ни один строительный объект, пусть это даже пристройка на курьих ножках.

Если кто-то надеялся, что после бегства Виктора Федоровича что-то изменится, то был жестоко разочарован. В кресло столичного мэра сел Виталий Кличко, а его кум и близкий друг еще со времен совместного времяпрепровождения в столичных подростковых бандах Артур Палатный стал «смотрящим» за всем незаконным бизнесом столицы: проститутки, подпольные казино и оборот наркотиков.

Виталий Кличко

Именно тогда приунывшие было друзья Палатного Юра и Леша Горовые почувствовали невиданно твердую почву под ногами.

Юрий Горовой

Братья не пожалели денег и неплохо зачистили информационное пространство, удаляя компромат о себе, особенно информацию о связях с группировками небезызвестного криминального авторитета Юрия Иванющенко. Однако рукописи, как известно, не горят, и пусть братья стараются оставаться в тени, избавиться от шлейфа уголовщины у них не вышло.

Юрий Иванющенко

Артур Палатный раскрыл над приятелями информационный зонтик с помощью прибранного к рукам «Укрнета». Он много лет запрещал сайтам, которые хотели получать трафик и оставаться в топе рейтингов, писать негатив и о себе, и о Горовых. Чем меньше внимания к себе они привлекали, тем больше шансов было оставаться при деле при любой власти. Тем более, что новая власть быстро сообразила, какую пользу она может извлечь из людей типа Горовых.

Артур Палатный

Когда Кличко стал мэром, ему в помощь «разруливать» вопросы и собирать кассу, Порошенко приставил Вадима Столара, до этого уже имевшего опыт в строительном бизнесе, заключавшийся в создании строительных пирамид. Столар стал «смотрящим» по Киеву, получив бюджеты и назначения, и быстро нашел общий язык с Горовыми. Которые продолжили контролировать архитектуру, ГАСИ и Гогеокадастр, но теперь уже по «крышей» Столара и Палатного.

Вадим Столар

Именно при поддержке теневых кардиналов братьям удалось договориться с Владимиром Гройсманом. В близких к Кабмину кругах поговаривали о сумме от трех до пяти миллионов долларов ежемесячных «откатов», составлявших долю Гройсмана в системе выдачи разрешительной документации строителям.

Количество тех, кому нужно было «заносить» ежемесячно, росло, а с ними и «тарифы» для участников рынка. Наглость «смотрящих» приобрела столь невиданный размах, что закрывать на него глаза скоро стало просто невозможно. В конечном итоге бывший генпрокурор Юрий Луценко во время совещания по вопросам реформирования сферы градостроения прямым текстом назвал имена «решал» - Алексея и Юрия Горовых.

Команду «фас» отдал Петр Порошенко, с которым окружение, очевидно, не делилось доходами от ГАСИ. По официальным оценкам прокуратуры, коррупция в инспекции вымывала 5-10 долларов за каждый квадрат недвижимости при Януковиче – и более 20 при Гройсмане.

Луценко прямо заявил, что «система ГАСИ сегодня одна из самых коррупированных в стране». Рассказал, кого уже поймали на взятках и кто уволился, чтобы не поймали. «Такой перечень означает, что это верхушка существующего полномасштабного механизма собирания подати. Больше всего меня возмущает даже не сам факт несломленной системы коррупции, а то, что даже в сравнении с беспрецедентным розворовыванием страны во времена Януковича эти взятки выросли».

К сожалению, по итогам совещания велели уволить ишь нескольких чиновников в ГАСИ, что никак не решило проблему со «смотрящими». Они поставили на должности новых людей и продолжили доить всякого, кому нужно разрешение на строительство. Именно они определяют тарифы поборов и откаты носят вовсе не главе Госинспекции, а значительно выше.

После выволочки Луценко Горовые даже подняли цены «за риск» и стали брать в среднем 60 долларов за квадратный метр строящейся недвижимости.

Перепуганный глава ГАСИ Алексей Кудрявцев принялся раздавать интервью, в которых заверял, что в Госинспекции борются с коррупцией не покладая рук.

«Коррупционные риски в системе действительно есть, но мы делаем все, чтобы их преодолеть. Совместно с Агентством электронного управления мы запустили ряд электронных сервисов, в том числе первую в Украине электронную услугу без вмешательства должностного лица – сообщение о начале строительных работ на основании строительного паспорта. А сегодня мы сделали следующий шаг – создали на сайте ГАСИ онлайн-платформу, где публикуется информация о состоянии рассмотрения разрешительных документов, а также о проведении инспекционных мероприятий», – заявлял он. Вот только умолчал о том, что без кнопкодавов, которые подтверждают занесение мзды нужным людям, никакие документы в онлайн-систему не попадают. Что бы там Кудрявцев не говорил. Те, кто не поделился, сталкивают с замораживанием строек, даже если формальных нарушения на них нет.

В ГАСИ попаданием документов в базу чисто технически заведуют Елена Айхель и Оксана Бутковская. Обе они родом из Одессы и являются подружками Татьяны Плачковой – гражданской жены одного из братьев Горовых Алексея. Строители долго терпели и кормили коррупционную структуру, но в итоге именно в Одессе разразился целый ряд скандалов, в результате чего директор департамента разрешительных процедур Наталья Чекомасова (близкая подруга Плачковой и Горова) попала под служебное расследование. Впрочем, в итоге после очень долгого больничного она снова вернулась в систему ГАСИ.

Татьяна Плачкова

Все участники пирамиды и сейчас чувствуют себя весьма неплохо, ведь Татьяна Плачкова, которая является по совместительству кассиром одиозного столичного застройщика Вадима Столара, стала с его помощью народным депутатом по списку «Оппозиционной платформы – За жизнь». Именно Татьяна является связующим звеном между братьями Горовыми и Вадимом Столаром, который единственный получает всю разрешительную документацию «по блату», то есть без лишних проблем и с большими скидками. Напомним, этот горе-застройщик начал свой строительный путь с нашумевшей аферы с «Элита-Центр», продолжил крупной банковской аферой с «Конверсбанком», потом прославился махинациями с продажей топлива Госрезерву, а теперь продолжает скандальные застройки в Киеве. Он много раз переобувался в воздухе и успел побывать и в «Нашей Украине», и в Партии регионов, а в этом году прикупил депутатский мандат через «Оппозиционный блок – За жизнь». Благодаря связям с братьями Горовыми через Плачкову он получил лидирующие позиции на рынке строительства Киева, и пусть каждая его стройка сопровождается бесконечными скандалами и митингами, составить ему конкуренцию при нынешнем уровне коррупции почти невозможно.

В политических кругах поговаривают, что братья Горовые пытаются по старой привычке занести несколько чемоданов денег новой власти, чтобы их оставили на искомых позициях. Несмотря на то, что Владимир Зеленский потребовал перезагрузить самые коррупционные структуры, включая Государственную архитектурную инспекцию, Горовые интенсивно ищут «нового Гройсмана» и предлагают ежемесячные поступления в виде нескольких миллионов долларов. Выдержат ли в команде Зеленского денежный натиск – покажет время. Но наворованных за предыдущие годы денег у братьев столько, что убрать их из системы будет весьма непросто.

Сейчас у «зеленых» есть выбор – сохранить схемы и коррупционные пирамиды, получив свою «долю», или же в самом деле подвинуть зарабатывающих миллионы «смотрящих», ликвидировать коррупцию и дать строительной отрасли нормально развиваться и честно конкурировать за счет цены и качества. Выбор одновременно и очень простой, и очень сложный.