Украинцы переплачивают за жилье из-за «смотрящих» в строительной отрасли — экс-министр

Украинцы вынуждены переплачивать за жилье из-за коррупции в разрешительной сфере и задачей новой власти должно быть избавление отрасли от людей, превративших ее в источник теневого заработка.

Об этом заявил экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко, комментируя действий «смотрящих», собирающих «дань» со строителей за согласование различной документации, сообщает УНИАН.

«Коррупционная составляющая безусловно влияет на цену квадратного метра для конечных покупателей. В зависимости от города, от категории и места застройки, речь идет о разных «тарифах». Думаю, что в Киеве в некоторых местах коррупционная составляющая доходит до 100-150 долларов за квадратный метр. Это очень сильно влияет и на продажную цену, и на прибыльность инвестора», - отметил он.

Эксперт признал, что строительный рынок уже много лет страдает от коррупции и коррупционеров. В частности, от института «смотрящих», без которых невозможно ничего построить или ввести в эксплуатацию. В то же время он убежден, что правительству вполне по силам ликвидировать данный «институт».

«Это реально, но для этого нужно, чтобы полноценно заработала Служба безопасности и прокуратура, которые на самом деле и сами превратились в таких смотрящих. Смотрящие осуществляют надзор за смотрящими…. Поэтому президенту нужно, в первую очередь, именно там навести порядок… Мы же не можем допустить что бы смотрящие и дальше крышевали строительный бизнес», - отметил он.

Верхушкой коррупционной пирамиды СМИ называют братьев Юрия и Алексея Горовых, о которых было известно еще во времена Януковича и Азарова. Даже бывший генпрокурор Юрий Луценко во время совещания по вопросам реформирования сферы градостроения прямым текстом называл их имена как «решал». Эксперт не понимает, почем, зная конкретные фамилии, государство годами ничего не может поделать с существованием подобных людей.

«Бывший Генпрокурор Луценко, зная фамилии, не разобрался, не доказал и не посадил. Неужели сложно поймать на взятке, проследить конкретную цепочку в том же городе герое Киеве? Это просто смешно. Даже в Одессу приезжал (Луценко, - Ред.), кого-то снимал, назначал, а кого он в результате назначил? Просто перенаправил финансовые потоки. И это вопросы не столько уже к Юрию Луценко, сколько к новой власти и новому Генпрокурору», - заявил бывший министр.

Кроме того, эксперт возмущен нерешительностью власти в вопросе очищения столицы от коррупционного влияния таких людей как Вадим Столар.

«Из того, что писалось в СМИ, известно, что этот человек влияет или, по крайней мере, влиял на строительный рынок. Вопрос к тому же премьеру Гончаруку, он когда давал согласие на увольнение Кличко, то прямо упомянул фамилию Столара как «хозяина» Киева, - уже три месяца прошло, можно за три месяца хоть что-то доказать, факты какие-то подготовить, передать куда-то дела или это в очередной раз поговорили и все?», - возмущен он.

Экс-министр также считает, что есть прямая связь между существованием института «смотрящих» и безнаказанностью нечестных застройщиков. При этом, по его мнению, именно коррупция разлагает рынок.

«В Украине сложилась схема, которая никого защитить не может, ни покупателей жилья, ни строителей… Я уверен, что девелоперы очень хотели бы работать в белую, работать спокойно, прозрачно, иметь свою устойчивую маржу. И я не думаю, что девелоперы очень любят того же Столара, Горовых, еще кого-то из этих «регуляторов», они давно хотели бы это ярмо скинуть. Но им навязывают это ярмо и по другому не получается – они вынуждены играть по общим правилам. И я не вижу пока реальных изменений в создании прозрачных правил на этом рынке», - признал он.

Кучеренко также не ожидает подвижек в результате проведения нового конкурса на должность главы ГАСИ.

«Все конкурсы, преимущественно, это профанация. Кого не возьмите, они все проходили конкурсы... Дело не в конкурсе, дело в том, что когда любой конкурсант попадает в коррумпированную среду, он будет играть по правилам этой среды, либо вылетит пулей. На самом деле, начинать нужно не с конкурсов, а с реально нулевой толерантности к коррупции. А это вопрос моральности и ответственности высших эшелонов власти», - убежден эксперт.