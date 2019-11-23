Миссия МВФ завершила работу в Украине: дискуссии продолжатся

Миссия Международного валютного фонда, работавшая в Украине с 14 по 22 ноября, заявила о конструктивных и плодотворных обсуждениях с представителями власти Украины, однако для заключения договоренности о новой программе (Staff Level Agreement) потребуется продолжение дискуссий в ближайшее время.

"Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях в отношении мер и реформ, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ… Дискуссии продолжатся в последующие недели", – говорится в заявлении главы миссии Рона ван Родена по итогам миссии, распространенном в субботу, 23 ноября.

Согласно документу, среди обсуждаемых необходимых шагов – меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, также как и реформы, направленные на улучшение бизнес-климата, усиление верховенства права и наращивание экономического роста.

В заявлении отмечается, что миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, достигнутому в последние несколько месяцев на пути реформ и соблюдению взвешенной экономической политики.

Как сообщалось, Украина ведет переговоры о возможности открытия Фондом новой 3-летней программы расширенного финансирования EFF на $5-6 млрд. В сентябре Киев посетила миссия МВФ, которая впоследствии сообщила о планах продолжить дискуссию.

Украинское правительство и центробанк надеются, что позитивное решение о новой программе будет принято в декабре, что позволит получить первый транш по ней еще до конца этого года.

Верховная Рада уже приняла закон о госбюджете-2020, что является одним из главных условий для открытия программы. Парламент также вернул норму об ответственности за незаконное обогащение и одобрил в первом чтении закон об обороте сельхозземель в Украине, что также повышает шансы на позитивное решение МВФ. В то же время в ходе обсуждения закон президент Владимир Зеленский заявил о включении в закон при доработке его во втором чтении нормы о всеукраинском референдуме по вопросу разрешения покупки земли нерезилентами, что может вызвать вопросы у Фонда.

Среди других вопросов остается прогресс в возмещении средств налогоплательщиков, потраченных на национализацию ПриватБанка и выплату вкладчикам других выведенных с рынка банков, а таже гарантии невозврат национализированных или выведенных с рынка банков их владельцам даже в случае, если подобное решение примет суд.

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