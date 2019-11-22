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Суд обязал правительство пересмотреть прожиточный минимум

22.11.2019 / 16:17
Окружной административный суд Киева признал противоправными действия Кабинета министров при установлении прожиточного минимума на 2019 год.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Станислава Батрина к Кабинету министров Украины относительно прожиточного минимума на 2019 год. Суд признал противоправными действия Кабинета министров по установлению прожиточного минимума на 2019 год без проведения научно-общественной экспертизы сформированных набора продуктов питания, продовольственных продуктов и услуг", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд признал противоправными действия правительства по разработке и одобрению проекта закона "О Государственном бюджете на 2019 год", его представление в Верховную Раду с нарушением порядка установления размера прожиточного минимума и других социальных стандартов и гарантий.

В своем решении Окружной админсуд Киева обязал Кабмин установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов Украины "О прожиточном минимуме" и "О государственных социальных стандартах и ​​государственных социальных гарантиях".

Напомним, ОАСК в августе открыл производство по делу по иску правозащитника Батрина к Кабмину, в котором тот просил суд признать противоправными действия правительства при установлении размера прожиточного минимума в Украине на 2019 год.

Батрин заявил, что прожиточный минимум в размере 1218 гривень, установленный правительством, не соответствует критериям современного уровня жизни украинцев. Он считает, что прожиточный минимум должен быть на уровне около 5-7 тысяч гривень.

Источник

Кабмин, суд, прожиточный минимум
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