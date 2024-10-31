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The Independent: У Варшаві кілька країн обговорять війну в Україні та політику в Європі

15.11.2024 / 14:21
Міністри закордонних справ Великої Британії, Італії, Німеччини, Польщі та Франції, а також України зустрінуться 19 листопада у Варшаві.

Про це стало відомо газеті The Independent від двох джерел, пише "Європейська правда".

На зустрічі, як зазначається, міністри обговорять різні теми, серед яких – переобрання Дональда Трампа на посаду президента США.

Серед інших тем – війна в Україні та політика в Європі, додають джерела The Independent.

Минулого тижня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск говорив про зустрічі з президентом Франції, прем'єр-міністром Британії, генсеком НАТО і лідерами північних і балтійських країн, щоб обговорити трансатлантичну співпрацю і війну в Україні.

Європейські країни нині готуються до наступної адміністрації Дональда Трампа, який вказував, що може зменшити військову присутність у Європі та переглянути ставлення США до НАТО.

Трамп, Європа
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