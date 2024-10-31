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Сійярто: Перемога Трампа означає, що наступний рік може повернути мир в Європу

11.11.2024 / 14:21
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що результати президентських виборів у США створили "абсолютно нову" політичну реальність, яка може сприяти миру в Європі.

Своїми думками він поділився в недільному ефірі радіо Kossuth, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Як пояснив Сійярто, майбутня адміністрація США займуть абсолютно протилежний, "промирний" підхід, що "ставить під сумнів і змушує змінити повністю провальну європейську стратегію постачання зброї, застосування зброї по території росії і схвалення нових пакетів санкцій".

Перемога республіканського кандидата в президенти США означає, що є хороший шанс, що "наступний рік може повернути мир в Європу", додав глава угорського МЗС.

Він вважає, що це відкриває для Угорщини зовсім інші економічні можливості, й вона не буде більше витрачати ресурси на "виклики воєнного часу".

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, який підтримує тісні відносини з Трампом, першим у ЄС привітав його із перемогою на президентських виборах у США, не чекаючи на офіційні результати.

Також він заявив про потребу нової європейської стратегії щодо України та анонсував "великі плани на майбутнє" після розмови з Трампом.

Трамп, Сійярто, Європа
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