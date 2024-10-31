Войти | Зарегистрироваться
15:58

вторник,
12 ноября
Онлайн
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Країна
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Надзвичайні події

Атеш: російські військові у Севастополі навчають найманців з африканських країн та Куби

11.11.2024 / 15:23
росія готує найманців з Африки та Куби у Криму для війни в Україні. Окупанти захищають їх від ударів ЗСУ дітьми із Юнармії.

Про це повідомляє Telegram-канал партизанський рух Атеш.

"Під час постійної розвідки агенти Атеш з'ясували, що на полігоні Козачий у Гагаринському районі Севастополя російські військові навчають найманців з африканських країн та Куби", - йдеться у повідомленні.

Партизани зазначають, що "періодично фіксується прибуття військових вантажівок, які доставляють на полігон людей із зовнішністю, нетиповою для місцевих жителів".

На тому ж полігоні час від часу проходять стрільби для підлітків із Юнармії.

"рашисти використовують дітей як живий щит, намагаючись захистити своїх військових та найманців від ударів Сил оборони України", - додали партизани.

Атеш
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
12 ноября
11 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.