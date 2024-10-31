Атеш: російські військові у Севастополі навчають найманців з африканських країн та Куби

Про це повідомляє Telegram-канал партизанський рух Атеш.

"Під час постійної розвідки агенти Атеш з'ясували, що на полігоні Козачий у Гагаринському районі Севастополя російські військові навчають найманців з африканських країн та Куби", - йдеться у повідомленні.

Партизани зазначають, що "періодично фіксується прибуття військових вантажівок, які доставляють на полігон людей із зовнішністю, нетиповою для місцевих жителів".

На тому ж полігоні час від часу проходять стрільби для підлітків із Юнармії.

"рашисти використовують дітей як живий щит, намагаючись захистити своїх військових та найманців від ударів Сил оборони України", - додали партизани.