Українські партизани стежать за пересуванням техніки ворога у Криму

Зокрема, загарбники катають свої танки вже навіть посеред дня. Українські партизани стежать за пересуванням техніки ворога і зазначають, що "на шляху з нею може статися щось погане". Про це повідомив партизанський рух "Атеш", який діє на тимчасово окупованих територіях України.

Партизани розповіли, що російські військові мають проблеми з логістикою в Криму. Зокрема, вороги після удару по мосту в Чонгарі змушені шукати обхідні шляхи.

"Останні три дні наші агенти спостерігають переміщення "відновлених" танків Т-62 автомобільною дорогою 35 ВП МОЗ 35Н-796 (Феодосія – Берегове – Приморський – Таврида) у бік кримського мосту", – заявили в "Атеш".

Також учасники руху показали, як вони стежать за переміщенням військово-морського флоту росії, включно з підводним.

"Приклад: вчора, 01.07 о 16:50 наш агент оперативно повідомив, що підводний човен виходить із Севастопольської бухти. Від нас не втекти!" – запевнили партизани.

Вони вкотре нагадали окупантами, що вони можуть вивести свій флот або його буде знищено.