Стало відомо, кому проіндексують пенсії з 1 липня

Це стосується держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування, народних депутатів та науковців.

Під індексацію підлягають виплати, призначені до 31 грудня 2022 року.

Розмір доплат буде індивідуальним і залежатиме від суми виплат, які отримує кожен пенсіонер.

За словами голови правління Пенсійного фонду України Євгена Капінуса, під час кожної індексації пенсій обов’язково звіряється розмір пенсій колишніх держслужбовців із розміром пенсії, якби їм призначали виплати за законом Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

«Якщо розмір пенсії, призначеної за загальним законом, перевищить розмір пенсії держслужбовця, тоді людину автоматично, без додаткових відвідувань органів Фонду, переводять на загальну пенсію», – сказав Капінус.

Багато колишніх держслужбовців вже отримують пенсію за законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Зазначимо, що протягом 2023 року в Україні провели вже кілька перерахунків пенсій.

Під час березневої індексації пенсійні виплати перерахували 10,5 млн українським пенсіонерам.

Також у червні доплати до пенсій отримали пенсіонери, які працюють і для яких здійснений автоматичний перерахунок з 1 квітня 2023 року.