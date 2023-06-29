Войти | Зарегистрироваться
14:18

вторник,
04 июля
Онлайн
Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО
Країна
Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Стало відомо, кому проіндексують пенсії з 1 липня

03.07.2023 / 18:30
З 1 липня 2023 року в Україні запланована індексація пенсійних виплат на 19,7%.

Це стосується держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування, народних депутатів та науковців.

Під індексацію підлягають виплати, призначені до 31 грудня 2022 року.

Розмір доплат буде індивідуальним і залежатиме від суми виплат, які отримує кожен пенсіонер.

За словами голови правління Пенсійного фонду України Євгена Капінуса, під час кожної індексації пенсій обов’язково звіряється розмір пенсій колишніх держслужбовців із розміром пенсії, якби їм призначали виплати за законом Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

«Якщо розмір пенсії, призначеної за загальним законом, перевищить розмір пенсії держслужбовця, тоді людину автоматично, без додаткових відвідувань органів Фонду, переводять на загальну пенсію», – сказав Капінус.

Багато колишніх держслужбовців вже отримують пенсію за законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Зазначимо, що протягом 2023 року в Україні провели вже кілька перерахунків пенсій.

Під час березневої індексації пенсійні виплати перерахували 10,5 млн українським пенсіонерам.

Також у червні доплати до пенсій отримали пенсіонери, які працюють і для яких здійснений автоматичний перерахунок з 1 квітня 2023 року.

пенсії
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
4 июля
3 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.