Шмигаль: З 1 березня пенсії зростуть на 20%

Про це він повідомив під час засідання уряду передає УНН.

«Уже вдруге за час повномасштабної війни, за ініціативи Президента України, ми проводимо індексацію пенсій. З 1 березня пенсії зростуть на 20%. Індексація торкнеться 10,5 мільйонів пенсіонерів. Виплати також будуть підвищені для пенсіонерів силових відомств. Більше того, пенсії зростуть і для громадян, яким вони були призначені у 2020-2022 роках», - написав Шмигаль.

За його словами, в умовах війни ресурси держави обмежені.

«Максимальний розмір підвищення становитиме 1,5 тисячі гривень. Тоді як мінімальне підвищення буде 100 грн навіть у випадку, якщо за розрахунком сума індексації є меншою», - повідомив Шмигаль.