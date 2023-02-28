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НКРЕКП схвалила проєкт постанови щодо виробництва електричної енергії мобільними електростанціями

02.03.2023 / 12:24
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує скасувати отримання ліцензій для виробництва електроенергії мобільними електростанціями.

Про це йдеться в повідомленні комісії, передають Українськi Новини.

"28 лютого НКРЕКП схвалила проєкт постанови "Про внесення змін до Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії". Проєктом постанови пропонується встановити, що виробництво електричної енергії мобільними електростанціями (самохідними або несамохідними електроустановками або групами електроустановок, призначеними для резервного (аварійного) виробництва електричної енергії, що переміщаються або можуть бути переміщеними за допомогою автомобільного, залізничного, морського або внутрішнього водного транспорту без їх знецінення та зміни їх призначення) не потребуватиме отримання ліцензії з виробництва електричної енергії", - йдеться в повідомленні.

НКРЕКП
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