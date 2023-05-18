НКРЕКП ініціювала впровадження порядку захисту вразливих споживачів електричної енергії

Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

Регулятор пропонує уряду врегулювати питання захисту вразливих споживачів електричної енергії шляхом:

визначення категорій вразливих споживачів за певними ознаками;

запровадження механізмів обліку, моніторингу та контролю за належністю споживачів до категорії вразливих;

вжиття спеціальних заходів захисту від відключення електричної енергії у вразливих споживачів.

Мета такої ініціативи полягає в тому, щоб задовольнити потреби таких споживачів в електроенергії протягом певних періодів. Ініціатива також передбачає надання адресної допомоги вразливим споживачам, які відносяться до категорії енергетично бідних.

"Створення такого документа відповідає міжнародним зобов՚язанням України, у тому числі Директивам ЄС у сферах енергетики та комунальних послуг в частині соціального захисту певних верств населення та передбачено статтею 61 Закону України "Про ринок електричної енергії", — додали в НКРЕКП.