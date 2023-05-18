Войти | Зарегистрироваться
01:31

суббота,
20 мая
Онлайн
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

НКРЕКП ініціювала впровадження порядку захисту вразливих споживачів електричної енергії

19.05.2023 / 16:25
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ініціювала впровадження порядку захисту вразливих споживачів електричної енергії. Регулятор направив уряду відповідного листа разом з пропозиціями.

Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

Регулятор пропонує уряду врегулювати питання захисту вразливих споживачів електричної енергії шляхом:

  • визначення категорій вразливих споживачів за певними ознаками;
  • запровадження механізмів обліку, моніторингу та контролю за належністю споживачів до категорії вразливих;
  • вжиття спеціальних заходів захисту від відключення електричної енергії у вразливих споживачів.

Мета такої ініціативи полягає в тому, щоб задовольнити потреби таких споживачів в електроенергії протягом певних періодів. Ініціатива також передбачає надання адресної допомоги вразливим споживачам, які відносяться до категорії енергетично бідних.

"Створення такого документа відповідає міжнародним зобов՚язанням України, у тому числі Директивам ЄС у сферах енергетики та комунальних послуг в частині соціального захисту певних верств населення та передбачено статтею 61 Закону України "Про ринок електричної енергії", — додали в НКРЕКП.

НКРЕКП
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
19 мая
18 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.