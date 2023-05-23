НКРЕКП: Чинний тариф на електроенергію для населення покриває лише 28% витрат

Про це повідомили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

За розрахунками НКРЕКП, ринкова ціна на електричну енергію для кінцевих споживачів (у тому числі – побутових) є значно вищою за фіксовані ціни для населення та на сьогодні становить понад 5,5 грн/кВт-год.

Регулятор вказує, що ринкова ціна на електроенергію складається з вартості електрики на ринку "на добу наперед", тарифу на передачу, тарифу на розподіл для другого класу напруги, тарифу постачальника універсальних послуг та ПДВ.

"Водночас, середньозважена фіксована ціна на електричну енергію для населення становить 1,56 грн/кВт год (з врахуванням податку на додану вартість)", - вказують в Енергорегуляторі.