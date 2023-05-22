Войти | Зарегистрироваться
14:09

вторник,
23 мая
Онлайн
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Байден: Америка ніколи не оголошувала дефолт по своїх боргах

22.05.2023 / 10:13
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден переконаний, що йому вдасться дійти згоди з лідерами Конгресу щодо питання ліміту державного боргу США й уникнути дефолту країни за борговими зобов’язаннями.

Про це він заявив на прес-конференції за підсумками саміту G7 у Хіросімі, передає кореспондент Укрінформу.

Байден розповів про свою пропозицію лідерам Конгресу зменшити бюджетні видатки на $3 трильйони і деякі інші кроки для обмеження бюджетних видатків. Натомість, більшість заходів, які пропонували його опоненти, він назвав «неприйнятними».

«Я не буду, наприклад, на 30 мільярдів давати додаткових пільг нафтовій індустрії. Вони їм не потрібні. В той час, як охорона здоров’я може наразитись на небезпеку, тому що в Конгресі пропонують зменшити видатки на програму медичних послуг для населення», - сказав американський лідер.

Він додав, що також не погодиться на пропозицію скорити на 100 тисяч кількість робочих місць в освіті чи соціальних службах, і не буде «захищати криптовалютних трейдерів».

«Потрібно, що б вони (республіканці – ред.) також посунули свою позицію. Не можна просто приймати їхні партійні забаганки», - зазначив Байден.

За його словами, «дефолт - це не варіант» і він сподіваюся, що лідери конгресу підтримають такий підхід.

«Америка ніколи не оголошувала дефолт по своїх боргах і ніколи цього не буде», - наголосив президент США.

дефолт, Байден
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
23 мая
22 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.