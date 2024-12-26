лавров стверджує, що в москві поки що не отримували жодних офіційних сигналів від США щодо війни в Україні

Про це повідомляє тасс.

"Глава мзс рф сергій лавров, вочевидь, не полінувався і проаналізував "численні витоки" та інтерв'ю Дональда Трампа журналу "Тайм" від 12 грудня", - йдеться в повідомленні.

Після цього він дійшов висновку, що Трамп нібито веде мову "про заморожування бойових дій по лінії бойового зіткнення" і "передачу подальшої відповідальності за протистояння з росією європейцям".

"Нас, звичайно, не влаштовують пропозиції, які лунають від імені представників команди обраного президента, відкласти українське членство в НАТО на 20 років, а також ввести в Україну миротворчий контингент", - наголосив Лавров.

Водночас він зізнався, що в москві поки що не отримували жодних офіційних сигналів від США щодо війни в Україні.

"До 20 січня - дати інавгурації - Дональд Трамп має статус "обраний президент", а всю політику в усіх напрямках визначає чинний президент Джозеф Байден і його адміністрація. І поки що тільки остання уповноважена вступати у зв'язок із росією від імені США", - сказав глава мзс рф.

Також лавров нагадав, що нібито рф відкрита до переговорів щодо України, але "договір має стати непорушним".