Войти | Зарегистрироваться
09:44

вторник,
31 декабря
Онлайн
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

лавров стверджує, що в москві поки що не отримували жодних офіційних сигналів від США щодо війни в Україні

30.12.2024 / 17:27
кремль на чолі з володимиром путіним вже відкинув "мирні пропозиції" від команди новообраного президента США Дональда Трампа, попри те, що офіційних ініціатив зі Сполучених Штатів ще не надходило.

Про це повідомляє тасс.

"Глава мзс рф сергій лавров, вочевидь, не полінувався і проаналізував "численні витоки" та інтерв'ю Дональда Трампа журналу "Тайм" від 12 грудня", - йдеться в повідомленні.

Після цього він дійшов висновку, що Трамп нібито веде мову "про заморожування бойових дій по лінії бойового зіткнення" і "передачу подальшої відповідальності за протистояння з росією європейцям".

"Нас, звичайно, не влаштовують пропозиції, які лунають від імені представників команди обраного президента, відкласти українське членство в НАТО на 20 років, а також ввести в Україну миротворчий контингент", - наголосив Лавров.

Водночас він зізнався, що в москві поки що не отримували жодних офіційних сигналів від США щодо війни в Україні.

"До 20 січня - дати інавгурації - Дональд Трамп має статус "обраний президент", а всю політику в усіх напрямках визначає чинний президент Джозеф Байден і його адміністрація. І поки що тільки остання уповноважена вступати у зв'язок із росією від імені США", - сказав глава мзс рф.

Також лавров нагадав, що нібито рф відкрита до переговорів щодо України, але "договір має стати непорушним".

Трамп, росія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
30 декабря
29 декабря
28 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.