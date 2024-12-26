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WP: Байден не дав шансу молодій групі демократів, які могли б запропонувати виборцям нове бачення майбутнього країни

30.12.2024 / 18:30
Чинний президент США Джо Байден переконаний, що міг би перемогти Дональда Трампа на президентських виборах 5 листопада, навіть попри низькі рейтинги в опитуваннях.

Про це пише видання The Washington Post із посиланням на джерела в Білому домі.

За інформацією джерел, Байден шкодує, що призначив Мерріка Гарланда генеральним прокурором. На думку президента, той недостатньо активно розслідував роль Дональда Трампа у штурмі Капітолія в січні 2021 року. Натомість він більше зосередився на справі проти сина Байдена, Гантера.

Видання пише, що на думку Байдена та його помічників, попри провал на дебатах і невисоку підтримку виборців, він мав залишитися в перегонах.

Деякі демократи тиснули на Байдена, переконуючи його відмовитися від участі, але він до останнього вірив у свої сили.

Вихід Байдена з перегонів вплинув на шанси демократів. Камала Гарріс, яка замінила його як кандидатка від партії, отримала лише три місяці на передвиборчу кампанію. Це, на думку багатьох демократів, стало однією з причин її програшу Трампу.

Інші демократи вважають, що Джо Байден не дав шансу молодій групі антитрампівських демократів, які могли б запропонувати виборцям нове бачення майбутнього країни.

«Байден балотувався, обіцяючи, що він буде перехідним президентом і, по суті, матиме один термін, перш ніж передати владу іншому поколінню. Я думаю, що його балотування знову порушило цю концепцію – основу теорії, що він покладе край привабливості Трампа, переможе трампізм і відкриє нову еру», – сказав WP сенатор від штату Коннектикут Річард Блюменталь.

Критики кажуть, що Байден занадто покладався на свою репутацію і недостатньо приділив увагу створенню меседжу, який знайшов би відгук у серцях виборців.

Видання зазначило, що він був настільки впевнений, що питання захисту американської демократії є головним для виборців, що саме цей меседж став основою його передвиборчої кампанії.

Байден, Washington Post
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