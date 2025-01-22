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Нафтогаз: Запасів газу достатньо для проходження опалювального сезону

30.01.2025 / 17:27
Запаси газу в Україні є на стабільному рівні для проходження опалювального сезону.

Усі підприємства Групи працюють у робочому режимі, забезпечуючи видобуток, зберігання та постачання природного газу всім категоріям споживачів, повідомила пресслужба Нафтогазу.

Ресурсу, як йдеться у повідомленні, достатньо для проходження опалювального сезону.

"Ми контролюємо ситуацію із запасами газу", - повідомили в організації.

Група підтвердила й також імпорт палива, який має бути готовими до всіх викликів в умовах війни. Спільно з міжнародними партнерами опрацьовуються різні сценарії для посилення енергетичної стійкості країни під час війни.

Нафтогаз
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