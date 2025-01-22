Войти | Зарегистрироваться
09:08

суббота,
01 февраля
Онлайн
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Верещук: ТЦК не штрафуватимуть та не оголошуватимуть у розшук тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого

31.01.2025 / 09:10
До прийняття законопроєкту №12457 територіальні центри комплектування (ТЦК) не застосовуватимуть штрафи та не будуть оголошувати у розшук тих, хто не встигне пройти військово-лікарську комісію до 5 лютого, їм буде надіслана відповідна директива.

Про це повідомила заступниця керівника ОП Ірина Верещук за результатами наради з питань проходження ВЛК обмежено придатними особами.

"Брали участь представники Міноборони, ЗСУ, МОЗ, Командування Медичних сил, а також голова профільного парламентського комітету Олександр Завітневич. Проговорили необхідність невідкладного прийняття законодавчих змін, за якими: повторне проходження ВЛК не обовʼязково для осіб до 25 років і для тих, хто належним чином визнаний особою з інвалідністю", - написала Верещук у телеграм-каналі.

За її словам, дедлайн проходження медкомісії переноситься з 5 лютого на 5 червня, відповідний законопроєкт № 12457 був зареєстрований у Верховній Раді в четвер.

Окрім того, учасники наради "обговорили питання належної організації процесів, щоб після встановлення нових строків люди змогли вчасно пройти ВЛК".

"Також домовились, що до прийняття вищевказаного закону, ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук. Відповідну директиву буде надіслано за належністю", - зазначила заступниця керівника ОП.

Вона попросила МОУ, МОЗ та інші дотичні відомства взяти на особливий контроль процес інформування людей, формування електронних і паперових направлень, доведення відповідних графіків до ВЛК тощо.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту №12457, встановлюється вимога проходження громадянами України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повторного медичного огляду до 5 червня 2025 року.

Окрім того, громадяни зобов’язані самостійно звернутися до ТЦК та СП, або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста з метою отримання направлення на ВЛК для проходження медичного огляду.

Верещук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
31 января
30 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.