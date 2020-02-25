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Верещук: страны-члены НАТО знают, как разблокировать работу комиссии Украина-НАТО

25.02.2020 / 13:19
У стран-членов НАТО есть понимание, как разблокировать работу комиссии Украина-НАТО, и Украина надеется поднять этот вопрос во время Парламентской ассамблеи НАТО в Украине в мае.

Об этом сообщила член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук (фракция "Слуга народа").

"Я недавно была в Брюсселе и сама лично общалась с представителями НАТО. Хочу всех заверить: у НАТО есть понимание, как нас принять. Конечно, политический аспект остается, но те слабые места, которые, например, на сегодня нам мешают, а именно - комиссия "Украина-НАТО", которая, к сожалению, пока заблокирована. Заблокирована, но мы вопрос решаем. Уже есть понимание стран-членов НАТО, как выйти из этого состояния. Мы надеемся, что в мае текущего года, когда состоится парламентская ассамблея членов НАТО в Украине ... мы сможем решить вопросы, которые нас беспокоят", - сказала она на публичной дискуссии, посвященной годовщине внесения изменений в Конституцию, в Киеве в понедельник, 24 февраля.

Верещук отметила, что в парламенте был принят законопроект о военных званиях, разрабатывается законопроект о Службе безопасности Украины и внешней разведке, был создан подкомитет по разведке. Также она подчеркнула, что предоставление Украине статуса члена программы расширенных возможностей предаст новый импульс к членству Украины в НАТО.

"Если все будет хорошо, и в октябре текущего года мы подпишем программу расширенных возможностей, это будет новый импульс, новые возможности и новый шаг к достижению нашей цели, а целью есть, безусловно, беспрекословно, безальтернативно: Украина - член ЕС и член НАТО", - добавила она.

Источник

НАТО, Верещук, комиссия НАТО
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