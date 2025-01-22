Експерт: Злив секретної інформації НАБУ ставить під сумнів усю антикорупційну систему держави

Про це написав у своєму блозі політичний експерт Олег Постернак.

"Справа з Денисюком – показовий кейс того, як одна людина через власний непрофесіоналізм єдиним вчинком викрила весь той хаос, безлад і беззаконня в органі, який мав стати взірцем українського антикорпашена. Але так і не став. І навряд уже колись стане. Черговий із низки скандалів із бюро свідчить про більш системну кризу, яка ставить під сумнів усю антикорупційну систему держави. Як наслідок, у держав – донорів України виникають закономірні питання: на що витрачаються їхні кошти й чи можна взагалі довіряти українським антикорупційним інституціям?", – написав Постернак.

Він нагадав, що кілька днів тому детектив Денисюк публічно звинуватив НАБУ у "зливі" розслідувань про закупівлю дронів.

"Детектив публічно злив внутрішню інформацію, чим остаточно дискредитував Бюро. На думку представників юридичної спільноти, такий випад детектива – спроба приховати неспроможність НАБУ та відсутність у нього ефективних розслідувань корупції у сфері безпеки та оборони, як і в багатьох інших сферах їх компетенції", – повідомив експерт.

За його даними, незворотні процеси в НАБУ запустила, зокрема, перемога республіканця Трампа на виборах у США.

"У команді нового глави Америки добре памʼятають заяви українських нардепів, у яких ішлося про те, що колишній директор НАБУ пан Ситник під час виборів президента США 2016 року втручався у виборчий процес на боці суперниці Трампа Гілларі Клінтон. Увесь час, поки США керував Байден, НАБУ трималося на чесному американському слові й підтримці українських грантоїдів. Після зміни влади у США в НАБУ почалися помітні незворотні рухи. Бюро почало помітно протікати. Зараз витекло те, що раніше було відомо лише вузькому колу: некомпетентність, рішалово, зливи секретної інформації тощо", – заявив він.

Що стосується самого Денисюка, то він, на думку експерта, почав грати в політику. Більше того, за його інформацією, колишній детектив розповідає у розмовах, що планує стати директором НАБУ.

"Денисюк відверто признається, що не справився з роботою та тікає у помічники до голови антикорупційного комітету ВР, депутатки Анастасії Радіної. Нардепка Радіна – це колишня працівниця ЦПК (Шабунін), який має контролювати НАБУ. А у підсумку займається працевлаштуванням співробітників НАБУ. Тобто замість контролю та доброчесності, вийшла якась антикорупційна "шведська родина", – повідомив Постернак.