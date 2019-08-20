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За делом Окружного админсуда Киева стоит бывший президент Порошенко, - эксперт

20.08.2019 / 18:13
Огромное давление на судей оказывает Высший совет правосудия, который был сформирован во времена президентства Порошенко

За попытками преследования судей Окружного админсуда Киева (ОАСК) стоит желание Порошенко и его окружения сохранить контроль над судебной системой накануне рассмотрения резонансных дел против представителей старой власти. В этом убежден политтехнолог Олег Постернак, пишет Капитал.

«В массовой среде любых судей воспринимают как потенциальных коррупционеров и поэтому преследование судьи в большинстве случаев обществу нравится. Но если учитывать юридические детали, если смотреть на политические факторы, то в этом случае в деле очень много неоднозначностей», — отметил он.

«Нужно понимать, что огромное давление на судей оказывает Высший совет правосудия, который был сформирован еще во времена бывшего президента Порошенко, т.е. люди, которые к нему лояльны. Бывший президент и его окружение привыкли управлять судьями в ручном режиме и происхлодяшее сейчас вокруг суда вписывается в то, чтобы сделать судей Окружного административного суда послушными в выполнении некоторых прихотей бывшего президента. Тем более, что сейчас началось открытие уголовных дел и его преследование», — заявил политолог.

Именно по этой причине, по мнению эксперта, старая власть, которая представлена и в Высшей квалификационной комиссии, и в Высшем совете правосудия, продолжает давить на суд.

«Подозрения этим судьям абсолютно необоснованные и фактически мы имеем дело с вмешательством в процесс рассмотрения отдельных дел... За этим всем стоит желание Порошенко контролировать суды для обеспечения собственной безопасности и безопасности своего окружения. Кстати, статьи, которые инкриминируют судьям, согласно практике Верховного суда Украины, „мертвые“, они не коррупционные, что делает обвинения со стороны НАБУ безосновательными», — отметил он.

Участие в этом процессе Генеральной прокуратуры политолог объясняет попытками ее руководства усидеть одновременно на двух стульях.

«Луценко и Генеральная прокуратура пытаются что-то продемонстрировать новой власти, сымитировать активную деятельность и плюс убрать „неугодных“ судей, которые отказываются участвовать в аферах и схемах старой власти. Ну и назначить конечно туда своих людей, что позволило бы управлять судом в ручном режиме», — предположил он.

Напомним, 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры пришли в Окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, руководство и четверо судей Окружного админсуда Киева обвиняются во вмешательстве в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.

Только 2 августа главе ОАСК и еще трем судьям были официально вручены подозрения.

В суде считают обвинения необоснованными и заявляют о политическом давлении на суд.

Порошенко, ОАСК, Постернак
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