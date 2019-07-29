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Семенюк: Обыски в Окружном админсуде Киева - месть старой власти

29.07.2019 / 14:02
Обыски могут быть определенным сигналом другим судьям, чтобы они были осторожны в делах против Порошенко

Обыски, которые провели в Окружном административном суде Киева ГПУ и НАБУ, - это попытка запугать судебную систему накануне рассмотрения ряда уголовных дел по Петру Порошенко. Об этом в комментарии Подробностям заявил политический эксперт Тарас Семенюк, передает NEWSONE.

"Обыски - это определенный сигнал, что старый режим все еще держит контроль над судебной системой. Смена президента не означает, что старая власть потеряла контроль над определенными институтами. Очевидно, что судьи Окружного административного суда часто выносили решения, которые не совпадали с желанием власти. Это может быть местью тем судьям. А еще одна цель –-запугать всю судебную систему, потому что сейчас у Петра Порошенко есть несколько уголовных дел, которые по нему ведутся", - заявил Семенюк.

Эксперт убежден, что Окружной админсуд всегда играл особую роль в украинской судебной системе: "Этот суд выносил много решений, которые не нравились предыдущим властям. Очевидно, что сохранился контроль над правоохранительной системой, и это может быть попытка замести следы, напугать судей. Пока в стране происходит транзит власти - происходят такие процессы".

Также, по словам Семенюка, обыски могут быть определенным сигналом другим судьям, чтобы они были осторожны - в частности, по делам, которые ГБР завела против Порошенко.

"Хочется, чтобы мы воспитывали в себе такое уважение к судебной системе, к правоохранительным органам, чтобы они не были зависимы от политической системы. Мы должны идти к тому, чтобы судебная система стала максимально прозрачной, максимально объективной, чтобы судьи были защищены. И чтобы устранить это политическое наслоение, которое всегда дискредитирует судебную систему", - резюмировал эксперт.

судьи, Порошенко, обыски, ОАСК, Семенюк
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