Войти | Зарегистрироваться
00:04

воскресенье,
16 марта
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Зеленський: Вибори в країні будуть проведені після закінчення війни

13.03.2025 / 13:19
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори в країні будуть проведені після закінчення війни.

Про це пише УНН.

"Після закінчення війни буде знято воєнний стан, і після зняття воєнного стану вибори будуть проходити згідно з українським законодавством. Ніхто нічого спеціально відкладати не буде", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Трамп заявляв про необхідність проведення виборів в Україні. Він стверджував, що що це не росія каже Україні, що треба провести вибори, це нібито "об'єктивна" ситуація.

Зеленський заявляв, що питання проведення виборів під час війни активно порушує росія, а також воно почало з’являтися в дискусіях у Сполучених Штатах. Водночас жоден із західних партнерів офіційно не ініціював це питання.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомляв, що вибори в Україні відбудуться після завершення воєнного стану, відповідно до норм українського законодавства.

вибори, Зеленський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
15 марта
14 марта
13 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.