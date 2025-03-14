Зеленський: Вибори в країні будуть проведені після закінчення війни

Про це пише УНН.

"Після закінчення війни буде знято воєнний стан, і після зняття воєнного стану вибори будуть проходити згідно з українським законодавством. Ніхто нічого спеціально відкладати не буде", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Трамп заявляв про необхідність проведення виборів в Україні. Він стверджував, що що це не росія каже Україні, що треба провести вибори, це нібито "об'єктивна" ситуація.

Зеленський заявляв, що питання проведення виборів під час війни активно порушує росія, а також воно почало з’являтися в дискусіях у Сполучених Штатах. Водночас жоден із західних партнерів офіційно не ініціював це питання.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомляв, що вибори в Україні відбудуться після завершення воєнного стану, відповідно до норм українського законодавства.